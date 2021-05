Die Ortsdurchfahrt in Herxheimweyher wird nach Pfingsten wegen einer Rinnensanierung halbseitig gesperrt. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Speyer mitteilt, wird die Maßnahme fortgesetzt, die wegen der Winterpause vorübergehend ausgesetzt worden war. Die Bauarbeiten werden in mehreren Abschnitten geleistet, der Verkehr wird durch Ampeln geregelt. Los geht es in dem Bereich zwischen den Straßen „Am Sonnenberg“ und „Am Spielberg“, und zwar auf der nördlichen Seite der Fahrbahn. Nach Angaben des LBM werden die Arbeiten voraussichtlich bis September andauern.