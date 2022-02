Die beiden Hakenkreuze am Turm der protestantischen Jakobskirche in Herxheim am Berg (Landkreis Bad Dürkheim) sind entfernt worden. Das bestätigte die Kirchengemeinde gegenüber der RHEINPFALZ. Ein Handwerker hatte die Nazi-Symbole bei Erneuerungsarbeiten 1934 in den Kirchturm gemeißelt. Nach Angaben der Kirchengemeinde haben Industriekletterer sie bereits im September entfernt.

Die Jakobskirche war 2017 wegen ihrer Glocke mit der Aufschrift „Alles fuer’s Vaterland – Adolf Hitler“ in die Schlagzeilen geraten. In einem umstrittenen Beschluss entschied der Gemeinderat im März 2018, diese nicht zu entfernen. Sie wird aber nicht mehr geläutet. Die Landeskirche plant vor der Kirche einen Gedenkort. Es gebe „erste konkrete Überlegungen, die noch nicht spruchreif“ seien, aber weiterentwickelt würden.

Mehr Informationen: Jakobskirche: Hakenkreuze entfernt