U-Ausschuss Ahrflut: Einsatzbericht in „Unterordnern“ verschollen

Am vergangenen Wochenende ist der Einsatzbericht der Polizeihubschrauberstaffel über den Aufklärungsflug ins Ahrtal am 14. Juli 2021 überraschend aufgetaucht. Er soll im Lagezentrum des Innenministeriums in Mainz in elektronischen „Unterordnern“ verschollen gewesen sein. Zum Artikel

„Hagrid“-Darsteller Robbie Coltrane aus Harry-Potter-Filmen ist tot

Der 72-Jährige starb am Freitag in einem Krankenhaus nahe der schottischen Stadt Falkirk. Zum Artikel

Erneuter Kerosinablass über Rheinland-Pfalz

Am Donnerstag ist es erneut zu einem Treibstoffablass aus einem Flugzeug über Rheinland-Pfalz gekommen. Nach Angaben des Luftfahrt-Bundesamtes und der Deutschen Flugsicherung hat eine nicht näher spezifizierte Militärmaschine Kerosin über dem „westlichen Hessen und Rheinland-Pfalz“ versprüht. Zum Artikel

Frist für Grundsteuererklärung verlängert . Was bedeutet das für Eigentümer?

Bund und Länder haben sich auf eine Frist zur Verlängerung der Grundsteuererklärung geeinigt. Eigentümer haben zum Ausfüllen nun drei Monate länger Zeit. Die RHEINPFALZ beantwortet die wichtigsten Fragen. Zum Artikel

Unfall am Landauer Trog: Gefährliche Reparaturarbeiten

Beim schweren Unfall im Autobahntrog bei Landau-Zentrum gibt es gute Nachrichten, aber es sind auch noch sehr viele Fragen offen. Wie gefährlich die Konstruktion mit den vorgehängten Lärmschutzelementen aus Beton ist, war schon bei einem tödlichen Unfall bei Köln deutlich geworden. Zum Artikel

Warum Pirmasens im Ernstfall auf Elon Musk vertraut

Große Diskussionen oder kritische Nachfragen gibt es am Montag keine. Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) informiert die Mitglieder des Hauptausschusses nachmittags darüber, dass die Stadt in den Katastrophenschutz investieren will. Für den hoffentlich nie eintretenden Fall eines Blackouts wolle man gerüstet sein. Zum Artikel

DFB ermittelt gegen FCK wegen Pyrotechnik

Einige Lauterer Fans hatten in der Halbzeitpause damit begonnen, eine ganze Menge an Pyrotechnik anzubrennen, deswegen ging zu Beginn der Zweiten Halbzeit gar nichts mehr. Schiedsrichter Robert Hartmann musste die Partie für mehrere Minuten unterbrechen. Zum Artikel

Wie die FDP den Zwergenaufstand probt

Wieder einmal schimpft die Republik über die FDP. Sie ist klein, aber mächtig. Das hat ihr wenig Lob, dafür sogar Häme eingebracht. Über eine Partei, die ihre Rolle nicht findet. Zum Artikel

Chemietarif: Jetzt soll es schnell gehen

Am Sonntag werden nach monatelanger Unterbrechung die Tarifverhandlungen für die 580.000 Beschäftigten in der Chemieindustrie fortgesetzt. Beide Seiten haben sich viel vorgenommen. Und es zeichnet sich ab, wie ein Abschluss aussehen könnte. Zum Artikel

Nazi-Skulpturen „Schreitende Pferde“ zurück in Berlin

Die Nazis nutzen sie als Propaganda, später sind sie Streitobjekt. Nun sollen die überlebensgroßen NS-Arbeiten „Schreitende Pferde“ in Berlin zu Erinnerungskultur werden. Zum Artikel