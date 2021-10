Die Justiz in Rheinland-Pfalz verzeichnet fürs laufende Jahr bislang zehn Fälle, in denen Gefängnis-Insassen nach einem Hafturlaub oder Ausgang nicht „nicht fristgerecht zurückgekehrt sind“. Allerdings sind da auch jene vermeintlichen Ausreißer erfasst, die länger wegblieben als erlaubt, aber doch noch von selbst zurückkamen. Aktuell auf der Flucht sind laut Justizministerium von den zehn nur mehr zwei Personen. Eine der beiden: die verurteilte Mörderin Dzamilla Saad, die am vergangenen Donnerstag nach mehreren Tagen Gefängnis-Auszeit nicht wieder in ihre Zelle in Zweibrücken zurückkehrte. Nun wird nach ihr gefahndet, vermutlich hat sie sich ins Ausland abgesetzt.

Warum bekommen verurteilte Verbrecher überhaupt Hafturlaub? Welche Regen gelten dann für sie? Und werden auch gefährliche Täter zeitweise rausgelassen? Hier beantwortet die RHEINPFALZ die wichtigsten Fragen.