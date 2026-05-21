Mehr als zweieinhalb Jahre nach dem tödlichen Unfall am Braunsberg wurde der 29-jährige Audifahrer zu einer Haftstrafe verurteilt. So hat das Gericht sein Urteil begründet.

Einen größeren Praxisbezug hat bisher wohl noch kaum eine Ausstellung im Mitmachmuseum Dynamikum gehabt: „Federleicht und superstark“ ist der Titel.

Eine Frau aus der Helexier-Führungsriege, die eine Privatklinik am Himmelsberg betreiben wollte, soll Rezepte gefälscht und einen Medikamentenhandel betrieben haben. Sie steht vor Gericht.

Wohin am Pfingstwochenende

Schausteller Jörg Spangenberger ist Stammgast auf dem Turnerjahrmarkt in Zweibrücken. Was das Leben als Schausteller ausmacht und wie viel gebrannte Mandeln bei ihm kosten.



Pfingsten steht vor der Tür. Der Wetterbericht verspricht sommerliche Temperaturen. Ideale Bedingungen für einen Ausflug. Fünf Ausflugstipps in der Südwestpfalz.



Am Feiertag beginnt der Zweibrücker Freibad-Sommer: Einen Katzensprung vom Turnerjahrmarkt-Festgelände entfernt, öffnet das Freibad am Pfingstmontag seine Pforten.



Bei einem Cyberangriff auf eine IT-Dienstleisterfirma wurden offenbar persönliche Daten von 1266 Patienten des Universitätsklinikums Homburg erbeutet.

Der Umbau am Steitzhof läuft: Amazon hat mit dem Innenausbau seiner Halle begonnen. Ab Sommer kommen das Feld für die Roboter und die Stationen für die Mitarbeiter.

Bei der früheren Area One bei Fischbach gibt es etliche Monokulturen. Um den Wald für die Zukunft zu stärken, setzt das Forstamt gezielt weitere Baumarten.

In Niederhausen und Rieschweiler-Mühlbach, im Schwarzbachtal und in Oberauerbach versorgen Störche den Nachwuchs. Kälte und Nässe haben die Elternsorge erschwert.

Viele Jahre lang war Mulis Treff am Bootshaus beheimatet, bis er in den Etzelweg in Zweibrücken umzog. Dort soll er nun auch bleiben.

Vor zehn Jahren war im Steinbachtal beim elsässischen Windstein nur eine Wiese. Dann kam Morgane Ball und baute eine Käserei auf, die „Chevrerie du Windstein“, die heute Märkte in der Region bedient. An Pfingstsonntag ist Tag der offenen Tür.

Eine mobile Lernwerkstatt macht Klimawandel greifbar. Die BBS Rodalben arbeitet vier Wochen lang an neun Stationen mit Praxis und Kreativität.

Frühsommertage draußen genießen und abends aufs Konzert, zu einer der vielen Veranstaltungen im Angebot zu gehen, ist ein guter Plan. Markus Fuhser hat die Tipps dazu.

Die 42. Auflage von „Pirmasenser Schulen musizieren“ füllt die Festhalle an zwei Abenden und wird zum vollen Erfolg. Schüler treten auf und genießen das Miteinander.