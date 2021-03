In der Maskenaffäre um Korruptionsverdacht gegen Politiker hat die Generalstaatsanwaltschaft München einen Haftbefehl beantragt. Einer der Beschuldigten sei am Donnerstag festgenommen worden, teilte die Ermittlungsbehörde mit. Wer das ist, wurde zunächst nicht bekannt.

Auch der Haftgrund blieb zunächst unklar. Laut Generalstaatsanwaltschaft wurden aber „in größerem Umfang“ auch vermögenssichernde Maßnahmen veranlasst.

In der Affäre ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft gegen zuletzt fünf Verdächtige. Darunter sind zwei Politiker: der Bundestagsabgeordnete Georg Nüßlein (CSU) und der langjährige CSU-Landtagsabgeordnete Alfred Sauter. Beide sollen hohe Provisionszahlungen bei Maskengeschäften kassiert haben. Die drei weiteren Beschuldigten in dem Verfahren sind zwei Geschäftsleute und ein Steuerberater.

Auch gegen den Mannheimer Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel (CDU) gibt es in einem Mannheimer Verfahren Anfangsermittlungen nach Anzeigen. Ferner ermittelt die Thüringer Generalstaatsanwaltschaft gegen den ehemaligen CDU-Bundestagsabgeordneten Mark Hauptmann.

Gegen Hauptmann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bestechlichkeit von Mandatsträgern im Zusammenhang mit Maskengeschäften eingeleitet, wie die Justizbehörde am Donnerstag in Jena mitteilte. Am Donnerstag wurden auch Wohnräume des Beschuldigten, sein Bundestagsbüro und mehrere CDU-Kreisgeschäftsstellen in Südthüringen durchsucht.