Tödliche Schüsse auf Polizisten: Haftbefehl wegen Mordverdachts

Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizisten bei Kusel sind beide Verdächtige in Untersuchungshaft. Ein Richter hat Haftbefehl wegen gemeinschaftlicher Tötung erlassen, so die Ermittler bei der Pressekonferenz am Dienstag.

Bischof kann sich Segnung homosexueller Paare vorstellen

Im Interview mit der RHEINPFALZ spricht der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann unter anderem auch über die Segnungen gleichgeschlechtlicher Paare in der katholischen Kirche.

Zwei Jahre Corona: Quarantänestation in der Kaserne war der Anfang

Gleichsam über Nacht wurde am 1. Februar 2020 die Quarantänestation von Wuhan-Rückkehrern in der Südpfalz-Kaserne bezogen. Es folgten 14 Tage, die die Südpfalz in Atem hielten. Ein Blick zurück in eine Zeit, in der die Ausbreitung des Coronavirus noch eindämmbar schien.

Ausweise EU-weit ohne Booster nur noch neun Monate gültig

Die digitalen Corona-Impfausweise sind seit Dienstag ohne eine Auffrischungsimpfung EU-weit nur noch neun Monate gültig. Die einheitliche Gültigkeitsdauer soll das Reisen innerhalb der EU erleichtern.

Drohanruf in Karlsruhe

Wegen eines Drohanrufs haben rund 500 Mitarbeitende des Landratsamts Karlsruhe am Dienstag Gebäude der Behörde in der Stadt selbst und in Bruchsal verlassen müssen. Ein Verdächtiger wurde festgenommen.

Positiver Selbsttest – und dann?

Wir haben hier Fragen und Antworten zum Thema PCR-Tests zusammengefasst: Für wen sind sie kostenlos? Und was ist zu tun, wenn der Selbsttest zwei Striche anzeigt?

Impfung: Wenn die Eltern uneins sind

Hier geht es um einen Fall in Ludwigshafen, bei dem die Mutter für die Impfung des Kindes war und der Vater dagegen. Wir haben aufgerollt, wie die rechtliche Situation aussieht.

Bedenken wegen Amazon in Zweibrücken

Amazon will östlich vom Zweibrücker Flugplatz ein Logistikzentrum bauen lassen. Dagegen gibt es viele Einwände: Über 500 Seiten dick ist die Vorlage mit Stellungnahmen, Widersprüchen und Gutachten. Dabei geht es um Lärm, Verkehr und Schadstoffe.