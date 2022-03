So will die Koalition entlasten

Der Ukraine-Krieg hat die Energiepreise drastisch steigen lassen. Der Koalitionsausschuss hat sich in langen Verhandlungen auf eine Reihe von Entlastungsmaßnahmen geeinigt. Zum Überblick

Ruf nach besserer Waffenkontrolle

Nach den Polizistenmorden im Kreis Kusel fordern Parteien im Saarland auch Änderungen im Waffenrecht. Der mutmaßliche Täter schweigt weiter. Zum Artikel

Ein Monat Krieg

Seit genau einem Monat fallen Bomben auf ukrainische Städte. Immer mehr Menschen sind inzwischen gezwungen, ihre Heimat zu verlassen, obwohl sie noch vor Kurzem keinesfalls fliehen wollten. Wie vier Familien es schaffen, aus einer fast aussichtslosen Situation das Beste zu machen. Zum Artikel

Lebensmittelretter in Nöten

Der Andrang der Bedürftigen wird größer, doch vom Handel kommen weniger Spenden. Viele Lebensmittel-Tafeln blicken besorgt auf den Preisanstieg. Zum Artikel

Unbehagen vor der CDU-Vorstandswahl

Am Samstag schlägt die Stunde der Wahrheit: Wie sehr traut es die rheinland-pfälzische Union dem Pfälzer Christian Baldauf zu, die Landespartei nach Julia Klöckner in die Zukunft zu führen? Vor dem Parteitag in Wittlich gibt es eine klare Messlatte für den 54-jährigen CDU-Fraktionschef im Landtag. Zum Artikel

Tankstellenmord-Prozess

Nachdem der Prozess um den Idar-Obersteiner Tankstellen-Mordfall mit einer Überraschung begonnen hatte, mussten sich vor allem die Verteidiger neu sortieren. Nun erklärt der Ludwigshafener Anwalt des Angeklagten, wie es weitergeht. Zum Artikel

Haftbefehl gegen Fahrschüler

Gegen einen Fahrschüler aus Mainz ist Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen worden. Zum Artikel

Hoffnungsort Pfalz

In der neuesten Folge erzählt Politik-Redakteurin Annette Weber von einem Ukrainer, den sie seit Jahren für die RHEINPFALZ begleitet. Alexej ist 39 und leidet an der Glasknochenkrankheit. Vor einigen Jahren haben ihm Leser in einer Spendenaktion zu einem Rollstuhl verholfen. Jetzt kam der Krieg. Annette Weber erzählt von der Flucht, der Wohnungssuche, beeindruckender Lebensfreude und Hilfsbereitschaft - und bürokratischen Hürden.