Pläne für Putsch und Lauterbach-Entführung: Neustadter angeklagt

Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen einen Neustadter und weitere Verdächtige erhoben, die offenbar den Gesundheitsminister entführen und die Regierung stürzen wollten. Zum Artikel

Kitas in der Krise: Auch Ihr Fehler, Frau Ministerin?

In den Kindergärten des Landes klagen Erzieher und Erzieherinnen über die Arbeitsbelastung, manche suchen sich andere Jobs. Fachkräfte fehlen schon lange. Dazu haben 26.000 Kinder keinen Kita-Platz. Das erbost Eltern. Wer trägt die Verantwortung für das Dilemma? Simone Schmidt sprach mit Bildungsministerin Stefanie Hubig darüber, ob sie genug Daten für die Analyse und gute Lösungsansätze hat. Zum Artikel

Pfälzer Bürgermeister verprügelt: Haft für Corona-Party-Besucher

Das Jugendschöffengericht des Amtsgerichts Pirmasens hat am Montag einen Schlussstrich unter das Treiben zweier junger Männer gezogen. Unter anderem für den Angriff auf den Höhfröschener Bürgermeister erhielten die beiden 19-Jährigen Freiheitsstrafen. Zum Artikel

Festungsfest Germersheim: Sorge wegen Sicherheitsauflagen

Bürgermeister Marcus Schaile hält an der Planung für das Festungsfest Mitte Juni fest. Ein Sicherheitskonzept gab es bereits. Jetzt wird es angepasst. Ob das funktioniert? Die Hoffnung ruht auf dem Land. Zum Artikel

Lenas Tante mischt den „Tatort“ auf

„Wie hältst du das hier bloß aus?!“ wird Kommissarin Lena Odenthal von ihrer Tante gefragt. Ludwigshafen sei „finsterste Provinz“, war am Sonntagabend im „Tatort“ zu hören. Zu sehen war von der Stadt vor allem der Hauptbahnhof und der Hauptfriedhof. Danach führte die Spur über Maxdorf bis ins verschneite Elsass. Zum Artikel

Weniger Inhalt zum selben Preis: Rama ist „Mogelpackung des Jahres“

Rama ist die „Mogelpackung des Jahres“ 2022: Das Streichfett des Herstellers Upfield wird seit vergangenem Jahr mit 400 statt 500 Gramm Inhalt zum selben Preis in einer gleich großen Dose verkauft. Das Produkt wurde so um 25 Prozent teurer, wie die Verbraucherzentrale Hamburg am Montag kritisierte. Auch andere Hersteller arbeiten mit dieser Masche. Zum Artikel

Rotweinwanderung Freinsheim: Wintermärchen am Musikantenbuckel

Über Nacht hat sich der Wanderweg im Norden der Ortschaft in eine echte Schneelandschaft verwandelt. Die Besucher fanden“s toll und kamen in Scharen. Viel zu tun hatte indes der Bauhof. Zum Artikel

Hambacher Weißburgunder über den Wolken

Die Lufthansa hat sich zur Verköstigung ihrer Passagiere für einen 2021er Weißburgunder vom Weingut Georg Naegele entschieden. Schon ab Februar wird ausgeschenkt. Doch nur wenige Fluggäste werden in den Genuss der Hambacher Lage „Im Kirschgarten“ kommen. Zum Artikel

Insekten als Essen: Eklig oder eine Alternative?

Nach Mehlwürmern und Wanderheuschrecken dürfen in der EU nun auch Hausgrillen und Larven des Getreideschimmelkäfers in Lebensmitteln verarbeitet werden. Wozu das gut sein soll. Zum Artikel