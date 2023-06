Die Fälle an Cyberangriffe auf Firmen und öffentliche Einrichtungen in Rheinland-Pfalz nehmen zu. Es ist ein Milliardengeschäft für die Gauner. Die Absicherung gegen diese Art von Kriminalität rückt immer stärker in den Fokus. Doch sollten auch die Hersteller der Programme, die die Sicherheitslücken aufweisen, mehr zur Verantwortung gezogen werden, meint ein Experte.

