Keine Bitcoins an Hacker geflossen

Nach dem Hackerangriff auf die Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises werden immer mehr Details bekannt. Nach der Kritik von Bürgern äußern sich die Generalstaatsanwaltschaft und die Kreisverwaltung zu ihrer Kommunikationsstrategie. Zum Artikel

Hausärzte unter Druck: „Wir fahren in die Katastrophe“

Sie finden keine Nachfolger für ihre Praxen, die Arbeitsbelastung nimmt zu, von der Politik fühlen sie sich im Stich gelassen: Die Hilferufe der Hausärzte und ihrer medizinischen Fachangestellten werden immer lauter. „Meine Arbeit macht mich krank“, sagen nicht wenige von ihnen. Zum Artikel

Tornado beschädigt rund 40 Häuser (mit Video)

Ein Tornado ist am Donnerstagnachmittag durch mehrere Ortschaften im Saarland gezogen und hat erhebliche Schäden an Gebäuden und Autos hinterlassen. Trotzdem hatten die betroffenen Orte auch Glück im Unglück. Zum Artikel

Bisher noch kein Ende des Baubooms

Die Versorgung mit Wohnraum ist in den vergangenen zehn Jahren in Rheinland-Pfalz deutlich besser geworden. Der Präsident des Statistischen Landesamtes sieht ein Anhalten eines positiven Trends. Zum Artikel

Betrüger erbeuten fast 25.000 Euro

Falsche Polizeibeamte am Telefon, betrügerische Whatsapp-Nachrichten: Mit solchen Betrugsnummern haben Kriminelle im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim in den vergangenen Tagen 25.000 Euro erschwindelt. Zum Artikel

Klimaaktivisten: Machen sie sich mit ihren Aktionen überhaupt strafbar?

Die Blockade-Aktionen der „Letzten Generation“ auf deutschen Straße erhitzen die Gemüter. Doch bei der Frage nach der Strafbarkeit und der Höhe der Strafe dürfte es stark auf den Einzelfall ankommen. Zum Artikel

Entlastungen: Mit welchem Geld Bürger gleich rechnen können und mit welchem später

Gas- und Strompreisbremsen, Dezember-Soforthilfe, Wohn- und Kindergeld – 200 Milliarden hat die Bundesregierung versprochen, um Bürgern wegen der Kostenexplosionen unter die Arme zu greifen. Doch einiges könnte noch dauern. Zum Artikel

Etappe zum 49-Euro-Ticket

Das Bundeskabinett hat eine Voraussetzung für die Einführung des 49-Euro-Tickets im nächsten Jahr auf den Weg gebracht. Es geht um Milliarden. Zum Artikel

Ausstellung „Becoming Cobra“ in der Kunsthalle Mannheim

Die Künstlergruppe „Cobra“ hat sich 1948 formiert und gehört damit zur Klassischen Moderne. Wie sie zusammenfand und was sie war, darauf will die Kunsthalle Mannheim in einer Schau Antworten geben. Zum Artikel

Der Sound der Siebziger: Vicky Leandros verkündet ihren Abschied von der Bühne

Und wieder geht ein Stück siebziger Jahre. Vicky Leandros hat angekündigt, nach über 50 Jahren ihre Karriere zu beenden. Die Deutsch-Griechin hat Millionen von Platten verkauft – und geht zum Abschied nochmal auf Tour. Zum Artikel