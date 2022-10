Seit die Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises am Wochenende von Unbekannten gehackt worden ist, kann das zuständige Gesundheitsamt keine täglichen Corona-Zahlen an das Landesuntersuchungsamt (LUA) in Mainz melden. Das hat Kornelia Barnewald, Sprecherin der Kreisverwaltung, auf RHEINPFALZ-Anfrage bestätigt. Am Dienstag hatte das LUA für die Städte Frankenthal, Ludwigshafen, Speyer sowie für den Rhein-Pfalz-Kreis jeweils null Fälle gemeldet. Entsprechend verfälscht sind dadurch auch die Sieben-Tage-Inzidenzen sowie die landesweit durchschnittliche Sieben-Tage-Inzidenz. Lesen Sie auch: Hackerangriff: Polizei hält Angaben zu Tätern für Spekulation