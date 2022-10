1200 Menschen – mehr als angemeldet – wollten am Sonntag ihrer Trauer nach der Bluttat in Oggersheim Ausdruck verleihen und haben sich dem Schweigemarsch durch den Stadtteil angeschlossen. Warum die Stadtspitze nicht teilnahm und wie am Dienstag offiziell der Opfer gedacht wird, erfahren Sie hier.

Mal klingelt es durch, mal geht das Band ran, mal soll man später erneut anrufen. Wer derzeit versucht, einen Heizungsinstallateur zu erreichen, braucht Geduld. Die Auftragslage ist hervorragend. Dennoch herrscht auch Frust bei den Heizungsbauern. Warum? Das lesen Sie hier.

Kriminelle erpressen die Kreisverwaltung, bei der durch die Attacke so geht wie nichts mehr geht. Die Täter sollen „aus dem russischen Raum“ kommen. Verwaltungsmitarbeiter organisieren derweil eine Art Notbetrieb.

In der Speyerer Suchtberatung Nidro arbeitet seit kurzem eine Mitarbeiterin in der Fachstelle „Frauen und Sucht“. Im Gespräch mit der RHEINPFALZ erklärt sie, welche Unterschiede es beim Thema Sucht zwischen den Geschlechtern gibt. Zum Artikel