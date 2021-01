Die Computerattacken auf die wichtigste Lernplattform für die Schulen in Rheinland-Pfalz dauern nach Angaben von Bildungsstaatssekretär Hans Beckmann (SPD) auch in dieser Woche an. Dennoch laufe das Moodle-System bereits deutlich besser als in der vergangenen Woche, sagte er am Dienstag im Bildungsausschuss des Landtags. „Ich hoffe sehr, dass wir diese Probleme bald ganz in den Griff kriegen.“

Die bildungspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion, Anke Beilstein, warf dem Bildungsministerium vor, den Beginn des Fernunterrichts nicht gut genug vorbereitet zu haben. Es gebe viele kommerzielle Anbieter, die einen Schutz vor solchen Angriffen einrichten könnten.

Die Direktorin des Pädagogischen Landesinstituts, Birgit Pikowsky, sagte: Auch in den anderen Bundesländern sei es in den vergangenen Tagen auch zu Attacken auf die jeweiligen Lernplattformen gekommen. Bei der DDoS-Attacke (Distributed Denial of Service) auf das rheinland-pfälzische Moodle-System seien die Web-Server mit bis zu 10.000 Zugriffen je Sekunde geflutet und so lahmgelegt worden. In der zurückliegenden Woche seien aber Filtersysteme eingerichtet worden, um die Angriffe abzuwehren.