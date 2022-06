Wie angekündigt reduziert der russische Energieriese Gazprom seine Gaslieferungen an Deutschland. Nun werden Stimmen in der Politik laut, die Energieeinsparungen gesetzlich vorschreiben wollen – darunter auch Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Nicht alle Mitglieder der Bundesregierung sind bei diesem Vorstoß mit an Bord.