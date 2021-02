Eine 27-jährige Haßlocherin ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag in der Landauer Straße in Neustadt schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war die Frau auf der Bundesstraße unterwegs. Als sie an der Kreuzung zur Exterstraße nach links in Richtung Hauptbahnhof abbiegen wollte, übersah sie den entgegenkommenden VW Gold eines 69-Jährigen aus Kaiserslautern. Durch den frontalen Zusammenstoß wurde die junge Haßlocherin schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Da sich zu jenem Zeitpunkt zufällig ein Rettungswagen in der Nähe befand, konnte sie frühzeitig vor Ort medizinisch versorgt werden. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.