Als Haci Tüzün von den schweren Erdbeben am 6. Februar im Südosten der Türkei erfährt, beschließt der Haßlocher, sofort in seine alte Heimat zu reisen. Was er im Katastrophengebiet gesehen hat, kann er nicht mehr vergessen: Hochhäuser mit zehn, fünfzehn Stockwerken sind einfach auf die Straße gestürzt, „sie sind nacheinander gefallen wie Dominosteine“, beschreibt der 54-Jährige. Es gebe Millionen Betroffene, in jeder Stadt, jedem Dorf seien Menschen verschüttet. Die, die überlebt haben, fliehen aus den zerstörten Gebieten, Tausende leben in Zeltlagern und Containerstädten. „Die Familie oder Nachbarn können sich nicht gegenseitig helfen, weil jeder ums Überleben kämpft“, sagt Tüzün, der die starken Nachbeben am Montag selbst vor Ort miterlebte.

