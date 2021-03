Die Hüttenkultur im Pfälzerwald ist als Immaterielles Kulturerbe in Deutschland anerkannt. Dies hat die Kulturministerkonferenz am Freitag beschlossen. „Das ist eine schöne Anerkennung des Engagements unserer ehrenamtlichen Helfer“, reagierte Martin Brandl, Hauptvorsitzender des Pfälzerwald-Vereins (PWV), auf diese Entscheidung.

Allein der Pfälzerwald-Verein unterhält rund 85 Hütten

Allein der PWV, der sich um die Aufnahme in das Kulturerbe-Verzeichnis bemüht hatte, unterhält rund 85 bewirtschaftete Hütten. Dem PWV gehören 25.000 Mitglieder in fast 200 Ortsgruppen an. Darüber hinaus betreiben die Naturfreunde und weitere Organisationen Hütten im Pfälzerwald. Gemeinsam mit der Hüttenkultur wurden unter anderem die Gebärdensprache, die Weinkultur und das Kaspertheater anerkannt. jüm