Auf der Holidayparkstraße, der L529, in Nähe der Aumühle bei Haßloch staunte eine Autofahrerin nicht schlecht am Donnerstag um die Mittagszeit, als sie eine Reihe von Hühnern entdeckte. Dass das Federvieh mal ausfliegt, kommt ja vor. Aber Hühner in passenden Warnwesten? Eine Polizeistreife überprüfte die Angaben der Frau vor Ort und stellte fest: Ein Hahn und fünf Hühner der Gattung Gallus gallus domesticus waren nahe der Landstraße unterwegs. Und tatsächlich trugen zwei der Hühner reflektierende Westen. „Diese, so die Besitzerin, dienten aber nicht der Sicherheit für gelegentliche Ausflüge in den Straßenverkehr. Vielmehr schützten sie die Hühner beim Tretakt, bei dem der Hahn etwas zu forsch agiere“, teilte die Polizei mit. Als Tretakt wird bei Vögeln die Begattung bezeichnet.