Acht Winzerstände auf fünfeinhalb Kilometern: Zur Sausenheimer Höllenberg-Weinwanderung am Freitag und Samstag werden mehrere Tausend Menschen kommen. Was ihnen geboten wird, wie für ihre Sicherheit gesorgt wird und was diesmal besser laufen soll als im Vorjahr: Die RHEINPFALZ beantwortet die wichtigsten Fragen im ausführlichen Artikel.