Eigentlich wollte Höhner-Sänger Henning Krautmacher zum Start der Karnevalssession am 11.11. noch mal richtig Gas geben – und dann Ende des Jahres in den Ruhestand gehen. Doch nun kommt der Abschied von der Bühne plötzlich ganz schnell: Der Frontmann der kölschen Stimmungsband will ab sofort „bis auf Weiteres“ nicht mehr auftreten. Grund sei eine schwere Erkrankung seiner Ehefrau, sagte der 65-Jährige in Köln.

„Mein Platz ist jetzt an der Seite meiner Frau. Sie hat eine langwierige, belastende Chemotherapie vor sich“, sagte Krautmacher. „Es wird ein harter Weg, den wir gemeinsam beschreiten wollen.“ Krautmacher und seine zweite Ehefrau Anke (58) sind seit 2011 verheiratet. Die Höhner, die in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bandjubiläum begehen, sind überregional vor allem durch Karnevalslieder bekannt.