Der Sänger der Karnevalsband Höhner, Henning Krautmacher (64), ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Das teilte die Kölsch-Band am Dienstag mit. Die Höhner stünden in engem Kontakt mit dem Gesundheitsamt und würden über die weitere Entwicklung auf dem Laufenden halten. „Es geht ihm soweit gut. Er hofft, schnellstmöglich wieder auf die Bühne zu kommen“, sagte ein Sprecher. Nach Angaben des Sprechers ist Krautmacher doppelt gegen das Coronavirus geimpft. Die Band trat auch bei dem umstrittenen Start in die Karnevalssession am 11. November in Köln auf.