Kretschmann hält nichts von Hausaufgaben an Schulen

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann hält nichts von schulischen Hausaufgaben. Er könne der Idee der Abschaffung von Hausaufgaben etwas abgewinnen – indem man verbindliche Ganztagsschulen einführe. Hier geht’s zum Artikel.

Bluttat Oggersheim: Spender können widersprechen

Einen modifizierten Vorschlag zur Aufteilung der Spenden an die Hinterbliebenen der Messerattacken in Oggersheim hat Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck in den Bauausschuss gegangen: Wer die Ex-Partnerin des geständigen Täters nicht bedenken will, möge das ausdrücklich zu Protokoll geben. Der Ausschuss trägt das mit. Hier geht’s zum Artikel.

Tourismus in der Pfalz: Wie junge Gäste angelockt werden sollen

„Zum Wohl. Die Pfalz.“: Der Slogan bleibt. Aber der über 30 Jahre alte Markenauftritt hat ausgedient. Für Wein und Tourismus wird nun mit einem frischen Erscheinungsbild geworben. Auch wenn die Schriftarten auf den ersten Blick ganz anders wirken. Hier geht’s zum Artikel.

Haushalt 2023: ADD lobt den Sparwillen der Stadt

Dass die Stadt ihr Defizit im Haushaltsplan für 2023 mit dem Beschluss des Stadtrats vom 15. März um 67 auf rund 31 Millionen Euro reduziert hat, wird in Trier mit großem Wohlwollen registriert. Hier geht’s zum Artikel.

Gericht schlägt Deal im Mordprozess um Asylheim-Brand vor

Der langwierige Prozess um den extremistischen Brandanschlag von Saarlouis könnte rascher als erwartet enden. Hier geht’s zum Artikel.

Tageseltern beklagen fehlende Wertschätzung

Die Corona-Pandemie und die Inflation verschärfen auch die Situation in der Kindertagespflege. Tageseltern werden nur gering entlohnt und bekommen wenig Anerkennung für ihre Leistung. Das ist keine Werbung für den Beruf. Geht es auch in der Südpfalz ans Eingemachte? Hier geht’s zum Artikel.

IT-Unternehmen: Werden Lidl und Co. jetzt zu Amazon 2.0?

Eine Programmierschule hier, eine große Cloud-Plattform dort: Das Lidl-Mutterunternehmen, die Schwarz-Gruppe, baut ähnlich wie einst Amazon sein IT-Geschäft stark aus. Rund um den Firmensitz in Neckarsulm bei Heilbronn passiert aber noch mehr. Hier geht’s zum Artikel.

Acht Höhepunkte auf der Bundesgartenschau Mannheim

Pinguine, Tropenhaus oder die Seilbahnfahrt? Gleich mehrere Attraktionen konkurrieren auf der diesjährigen Bundesgartenschau Mannheim um den Titel Besuchermagnet. Welche acht Höhepunkte Sie auf der Buga 23 nicht verpassen sollten. Hier geht’s zum Artikel.

Ermittlungen gegen 20 Bekannte des Polizistenmörders von Kusel

Rund 20 Bekannte des verurteilten Polizistenmörders von Kusel sind in den Fokus der Justiz geraten: Gegen sie seien Ermittlungsverfahren vor allem wegen Verstößen gegen das Waffengesetz im Zusammenhang mit der Ausübung der Jagd eingeleitet worden. Hier geht’s zum Artikel.

Kinderehen bald per Gesetz nichtig? Was das für verheiratete Minderjährige bedeutet

Das Bundesverfassungsgericht wird an diesem Mittwoch entscheiden, ob Ehen mit Kindern unter 16 Jahren nichtig sind. Ein Gespräch mit der Frauenrechtlerin Myria Böhmecke. Hier geht’s zum Artikel.