Angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine hat die Wehrbeauftragte des Bundestags, Eva Högl (SPD), eine dringende Beseitigung von Ausstattungsmängeln bei der Bundeswehr gefordert.

Der Krieg führe vor Augen, „wie konkret der Frieden bedroht ist“, sagte Högl am Dienstag bei der Vorstellung ihres Jahresberichts in Berlin. „Das bedeutet, dass die Bundeswehr bei ihrem Kernauftrag, nämlich der Landes- und Bündnisverteidigung, so gefordert sein wird wie nie.“ Dafür brauche sie „die besten Rahmenbedingungen“ bei Material, Ausrüstung und Infrastruktur.

Högl berichtete von gravierenden Ausrüstungsmängeln, die ihr bei Besuchen von Bundeswehrverbänden im Auslandseinsatz – etwa in Mali und Niger – aufgefallen seien. „Ich war entsetzt, dass nicht einmal im Einsatz alles parat ist“, sagte sie.

In ihrem Jahresbericht schreibt Högl: „Sehr bestürzt haben mich Berichte von Soldatinnen und Soldaten über materielle Defizite in allen drei Einsatzgebieten.“ Die Einsatzbereitschaft von Großgeräten habe „teilweise nur knapp 50 Prozent“ betragen. „Alltägliche Ausrüstungsgegenstände wie Schutzwesten oder Winterjacken wurden mitunter erst in das Einsatzgebiet nachgeschickt. Das ist völlig inakzeptabel, und das muss verbessert werden.“

Als „gute Nachricht“ begrüßte Högl in der Pressekonferenz das geplante 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen für die Bundeswehr. „Diese enorme Summe ist eine Riesenchance“, sagte sie. „Mit diesem Geld soll die volle Einsatzbereitschaft wiederhergestellt werden“, sagte Högl. „Mit diesem Geld kann finanziert werden, was in der Truppe dringend benötigt wird.“

