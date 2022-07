In der ganzen Pfalz herrscht am Donnerstag hohe Waldbrandgefahr. Der Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes liegt bei den Stationen Ruppertsecken, Kaiserslautern, Weinbiet, Pirmasens sowie Bad Bergzabern bei 4 von 5, in Bad Dürkheim sogar bei 5 (sehr hohe Gefahr). In den kommenden Tage sinken die Werte etwas. Insbesondere zum Wochenstart weist der Waldbrandgefahrenindex aber wieder pfalzweit Werte von 4 aus.

Wenn sich ein Waldbrand entwickelt, brennen zuerst trockene Pflanzenreste, Blätter und dünne Äste am Boden. Erst nach einer Weile greift das Feuer auf die Bäume über, erklärt Mario Biewer vom Forstamt Haardt. Wer auf ein Feuer am Waldboden trifft, sollte versuchen, den Brand mit Zweigen und Ästen auszuschlagen – und Hilfe holen.

Immer mehr Brände in Rheinland-Pfalz

Dass die Gleichung heißeres Wetter gleich mehr Waldbrände stimmt, zeigt ein Blick in die Waldbrand-Statistik der Landesforsten. Die mit Abstand meisten Brände in Rheinland-Pfalz (145) mit der größten betroffenen Waldfläche (40 Hektar) gab es im Jahr 2003, dem Rekord-Hitzejahr. Überdurchschnittlich oft gebrannt hat es mit 67 Feuern auf 14 Hektar auch 2020. Ein Faktor, der laut der Kuseler Försterin Kleinhempel noch dazukommt, ist nicht so offensichtlich: Die Bodenfeuchte sei durch weniger Niederschläge insgesamt geringer geworden. Dadurch gehe die Aktivität der Mikroorganismen im Boden zurück, und die Streu werde langsamer abgebaut – und bietet einem Feuer so mehr Brennmaterial.

Interview: Drohen uns Waldbrände, die Pfälzer Siedlungen verschlingen?