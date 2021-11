1942 wurde Grete Helene Levy von den Nazis im KZ Chelmno ermordet. Bis 1938 war das Mädchen in Bergzabern zur Schule gegangen. Dass Grete und ihr Schicksal nicht in Vergessenheit geraten, dafür sorgen Schüler und Lehrer des Gymnasiums im Alfred-Grosser-Schulzentrum. Im Vorjahr haben sie ein viel beachtetes Buch über Grete geschrieben. Am geschichtsträchtigen 9. November folgte nun der nächste Schritt: Eine von dem Künstler und Bildhauer Franz Leschinger gestaltete Bronzeplakette mit dem Bild von Grete Levy wurde enthüllt. Sie ist auf einer Stele befestigt und steht am Eingang des Schulgebäudes.