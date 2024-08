Nachdem die St. Wendeler Firma Keeplocal pleite gegangen ist, sind noch Einkaufsgutscheine im Wert von fast 2,2 Millionen Euro nicht eingelöst.

Nach drei Jahren ist Schluss mit dem lokalen Gutscheinsystem Keeplocal. Die Firma in St. Wendel ist insolvent. Wer noch Gutscheine hat, kann sie nicht mehr einlösen. Die Chance, dass die Kunden noch etwas von dem Geld sehen, ist gering: Am Mittwoch hat die Saarbrücker Anwaltskanzlei Staab und Kollegen als vorläufiger Insolvenzverwalter mitgeteilt, dass die Keeplocal GmbH sowohl zahlungsunfähig als auch überschuldet ist. Zu einem Insolvenzverfahren wird es deshalb nicht kommen. Die Rechtsanwälte gehen von Gläubigerforderungen in Höhe von 5,25 Millionen Euro aus. Hiervon entfallen 2,15 Millionen Euro auf bislang nicht eingelöste Gutscheine.

In der Pfalz beträgt der Wert nicht eingelöster Gutscheine 420.000 Euro. Eine Übersicht listet als einzelne Orte aus der Pfalz Kaiserslautern (42.000 Euro), Neustadt (37.500 Euro), Kusel-Altenglan (20.000 Euro), Landstuhl (12.600 Euro), Pirmasens (6600 Euro), Zweibrücken (620 Euro) und Otterbach-Otterberg (265 Euro) auf. Dazu kommen gut 300.000 Euro für Gutscheine im Bereich Westpfalz.