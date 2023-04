Mach’s noch einmal, Koblenz

In Mannheim startet am 14. April die Bundesgartenschau. Wie eine solche Veranstaltung eine Region nachhaltig verändern kann, zeigt ein Besuch in Koblenz. Vor zwölf Jahren erblühte die Stadt. Zum Artikel

Paketboten sollen weniger schleppen müssen

Hundefutter, Gartenmöbel, Fernseher – Pakete können auch mal mehr als 20 Kilogramm wiegen. Für die Boten eine Belastung - doch womöglich nicht mehr lange. Zum Artikel

An was eine Pfarrerin an Ostern alles denken muss

Ostern bedeutet für Pfarrerin Corinna Schauder vor allem eins: Arbeit. Die macht sie dennoch jedes Jahr gerne. Wie in jedem Jahr achtet sie ganz genau auf die Osterkerze. Grund dafür ist eine Panne in der Vergangenheit. Zum Artikel

Wenn ein Hühnerhof aufrüstet

Wer beim vorderpfälzischen Beindersheim durch die Agrarlandschaft läuft, kann unter anderem Hühner in einem Freilauf-Gelände sehen. Deren Besitzer hat sich zwei mobile Ställe angeschafft: Von außen sehen diese Wägelchen unscheinbar aus, innen sind sie voller ausgeklügelter Technik. Ein Besuch. Zum Artikel

Es gibt wieder mehr Hasen

In den vergangenen Jahren gab es von Jahr zu Jahr weniger Hasen. Grund war das Wetter, sagt der Kreisjagdmeister der Südwestpfalz, Rolf Henner. Für das laufende Jahr hat er gute Nachrichten. Zum Artikel

Lichtgestalt mit Ohren

„Erstlich ward ein Ei erdacht: Doch, weil noch kein Huhn gewesen, Schatz, so hat“s der Hase gebracht“: Über schöne Gedichte und Geschichten, schweineteure Bilder, die große Hasenliebe, falsche Sonntagsbraten und Hugh Hefner. Eine kleine Kulturgeschichte des (Oster-)Hasen von Markus Clauer. Zum Artikel

Nahrungsproduktion: Von der Tomate über die Fliege zum KarpfenEine neue Forschungsfarm in Berlin erprobt, wie sich Gemüse, Fisch und Insekten in einem Verbundsystem besonders nachhaltig produzieren lassen. Zum Artikel

Mehr Strom, weniger Kosten: Die Zukunft der Photovoltaik

Solarzellen mit einer neuartigen Kristallstruktur könnten bald die bekannten Silizium-Zellen ablösen. Sie liefern mehr Strom, sind günstiger in der Herstellung und können flexibler verbaut werden – damit eröffnen sich neue Flächen, auf denen Stromgewinnung möglich wird. Zum Artikel

Mächtige Felsformationen

Wald, Wasser und Wildnis machen die Südwestpfalz zu einem idealen Ziel für einen (Kurz-)Urlaub. Premiumwanderwege locken zum Wandern. Besonders beeindruckend: eine Wanderung auf dem Altschloßpfad bei Eppenbrunn. Zum Artikel

So gelingt der Spargel

Der eine hat eine feine Note, der andere eine nussige. Der eine ist zarter, der andere knackiger. Damit weiße und grüne Stangen zum Genuss werden, sollten Sie die Spargel-Basics kennen. Zum Artikel

Womit sich Spargel besonders gut kombinieren lässt

Sie würden am liebsten sieben Wochen lang nur Spargel essen? Für die richtige Abwechslung bekommen Sie in diesem Überblick jede Menge Anregungen und Rezepte. Was das Edelgemüse alles mag - und was nicht. Zum Artikel