Der Winter hat in der Pfalz Einzug gehalten. Laut Christian Müller vom Wetterbüro „Klima-Palatina“ in Maikammer ist in der Pfalz aber nur wenig Schnee gefallen. Dennoch kam es bei Glatteis zu einigen Verkehrsunfällen. Meist blieb es aber bei Blechschäden. Die Wetterstation auf dem Kalmit-Turm meldete am Mittwoch tagsüber mäßigen Dauerfrost mit minus 5,1 Grad bei einer Schneehöhe von rund zwei Zentimetern. Auch am Rhein herrschte leichter Dauerfrost, am kältesten war es laut Müller aber in Kaiserslautern mit minus 2,2 Grad. In den nächsten Tagen soll es trocken-kalt weitergehen mit Hochnebel, lockeren Wolkenfeldern und etwas Sonne. „In den Gipfellagen des Pfälzerwaldes sollte man rodeln können, da der Schnee dort liegen bleibt“, so der Wetterexperte. Da es örtlich nachts bis zu minus zwölf Grad kalt werden kann, rechnet Müller mit sehr guten Bedingungen für die Eisweinlese.

In der Nacht von Sonntag auf Montag könnte es dann erst vorübergehend nochmals Schnee, später auch gefrierenden Regen geben. Im Berufsverkehr am Montagmorgen müssen Pendler also anfangs noch mit glatten Straßen rechnen. Danach wird es wieder wärmer und die Temperaturen können laut Müller in der Woche vor Weihnachten wieder auf plus 5 bis plus 7 Grad ansteigen. Eine Chance auf weiße Weihnachten sieht somit nicht.