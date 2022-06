Ein Ingenieur aus Freinsheim hat am Donnerstag im Frankenthaler Prozess um den Horror-Unfall eines Jaguar-Fahrers zwischen Weisenheim am Berg und Kirchheim (Kreis Bad Dürkheim) berichtet, was er über einen früheren Zusammenstoß des Angeklagten weiß. Der mittlerweile 29-Jährige war 2015 in Südhessen mit einem Audi schon einmal in einer Rechtskurve von der Spur abgekommen und daher mit einem entgegenkommenden VW-Bus zusammengestoßen. Im derzeit laufenden Prozess hatte er diese Karambolage als eher geringfügig beschrieben und gesagt: Die beiden Fahrzeuge seien lediglich aneinander entlang geschrammt.

„Offensichtlicher Totalschaden“

Der Ingenieur sollte 2015 den so entstandenen Schaden am VW-Bus beziffern, im Kern hat er die Beschreibung des 29-Jährigen nun bestätigt. Allerdings sagte er auch: Der Audi habe sich nach hinten hin immer weiter in das andere Fahrzeug hineingebohrt und schließlich dessen Hinterachse abgerissen. „Das war ein offensichtlicher Totalschaden.“ Derart schwere Unfallfolgen sehe er als Gutachter „auch nicht alle Tage“. Auf genauere Analysen war damals allerdings verzichtet worden, weil niemand verletzt worden war.

Nun muss sich der Angeklagte für den Unfall im September 2020 verantworten, bei dem sein 381-PS-Jaguar in einen entgegenkommenden Mitsubishi gekracht war. Im Kleinwagen sind deshalb zwei junge Frauen und ein Kleinkind ums Leben gekommen.

