Der Tod eines 13-jährigen Mädchens in Büchelberg im September nach der Fahrt in einem Schulbus ist nicht auf das Tragen eines Mund-Nasen Schutzes zurückzuführen. Das hat die Staatsanwaltschaft Landau am Dienstag mitgeteilt. Der Fall hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt und Maskengegner und Anhänger von Verschwörungstheorien auf den Plan gerufen.

