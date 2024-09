Am Montagmorgen gegen 5.30 Uhr ist in Teilen von Großniedesheim die Stromversorgung zusammengebrochen, nachdem in einer Transformatorenstation eine 20 Kilovolt-Sicherung ausgelöst hatte. Das haben die Stadtwerke Frankenthal mitgeteilt. Die Bereitschaftsdienste wurden demnach umgehend alarmiert. Gegen 7.50 Uhr konnten alle rund 30 betroffenen Haushalte wieder mit Strom versorgt werden. „Aufgrund des frühen Arbeitsbeginns waren die Netzmonteure bereits in den Werken und konnten so rasch ausrücken und den Bereitschaftsdienst bei dieser mittelgroßen Störung unterstützen“, wird der Technische Bereichsleiter Andreas Gabriel in der Mitteilung zitiert. Den Stadtwerken sei es stets ein großes Anliegen, alles Erforderliche zu tun, um die Stromversorgung so schnell wie möglich und unter Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen wieder herzustellen. Daher werde man weiterhin verstärkt in den Ausbau der Energie-Infrastruktur investieren, um die Versorgungsqualität auf einem sehr hohen Niveau zu halten.