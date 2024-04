Mehr als drei Millionen Menschen in Deutschland haben nach Erkenntnissen des Statistischen Bundesamtes noch nie das Internet genutzt. Die Anzahl der 16- bis 74-Jährigen, die offline lebten, habe im vergangenen Jahr 3,1 Millionen betragen, teilte die Statistikbehörde am Dienstag in Wiesbaden mit. Das seien fünf Prozent der Bevölkerung in dieser Altersgruppe.

Den größten Anteil der „Offliner“ gab es den Angaben zufolge in der Altersgruppe der 65- bis 74-Jährigen mit gut einem Siebtel (15 Prozent). Doch auch in der Altersgruppe der 45- bis 64-Jährigen hätten knapp fünf Prozent das Internet noch nie genutzt. Selbst bei den 16- bis 44-Jährigen lag der Anteil 2023 bei zwei Prozent.

