Am 22. Oktober 1940 waren über 6500 jüdische Bürger aus der Pfalz und Baden von den Nazis in das französische Lager Gurs verschleppt worden. In Veranstaltungen war deshalb vergangene Woche pfalzweit der Gurs-Opfer gedacht worden. Aus diesem Anlass hat der Filmemacher Martin Mannweiler den Kurzfilm „Gurs 1309 km“ in Neustadt und Gurs gedreht. Darin kommen eine Überlebende, Neustadter Gymnasiasten und Vertreter der Gedenkstätte für NS-Opfer vor.

„Gurs 1209 Km“ auf der Video-Plattform Vimeo