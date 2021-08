Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag auf dem Pfalzplatz in Haßloch fünf Gullydeckel aus der Fassung gehoben und einen davon in einen etwa drei Meter tiefen Abwasserschacht geworfen. Laut Polizei wurden dabei der Gullydeckel und der Schacht leicht beschädigt. Nun laufen Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Haßloch, Telefon 06324/9330, in Verbindung zu setzen.