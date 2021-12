Ein bislang Unbekannter hat in der Nacht auf Freitag in Ludwigshafen-Oppau einen Kanaldeckel aus einer Straße entfernt. Laut Polizei bemerkte eine aufmerksame Zeugin dies und meldete sich bei der Polizei. Mitarbeiter der Wirtschaftsbetriebe Ludwigshafen rückten daraufhin an und konnten den zwischenzeitlich gefundenen Gullydeckel umgehend wieder einsetzen. Dank des raschen Handelns der Zeugin konnte ein möglicher Unfall verhindert werden. Mögliche weitere Zeugen, werden gebeten, sich unter Telefon 0621/963-2222 oder per E-Mail: piludwigshafen2@polizei.rlp.de an die Polizei zu wenden.