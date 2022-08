In der Nacht zum Samstag sind zwei Gullydeckel sowie Steine von einer Brücke aus auf die Autobahn A7 in der Nähe von Hildesheim geworfen worden. Einer der Deckel durchschlug die Windschutzscheibe eines Pkw, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilten. Dabei wurden die beiden Insassen des Fahrzeugs schwer verletzt. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.

An dieser Stelle finden Sie ergänzende Inhalte von Glomex Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Der Vorfall ereignete sich demnach an einer Brücke zwischen den Ortschaften Hasede und Asel. Gegen 03.30 Uhr sei bei der Polizei der Hinweis eingegangen, dass dort Steine auf die Fahrbahn geworfen würden und es deswegen einen Unfall gegeben habe. Vor Ort fanden Einsatzkräfte dann das stark beschädigte Fahrzeug mit den beiden Verletzten vor, die umgehend in Krankenhäuser gebracht worden seien. Auch weitere Fahrzeuge wurden demnach beschädigt, teils beim Vorbeifahren und teils durch das Überfahren von Gegenständen.

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung sei dann ein 50-jähriger Mann ermittelt worden. Dieser wurde als Tatverdächtiger festgenommen und soll den Angaben zufolge am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Polizei bat Zeugen, sich zu melden. Unklar blieb zunächst, ob es weitere Tatbeteiligte gab. Im Rahmen der Polizeiaktion wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt. Für die weiteren Ermittlungen wurde eine Mordkommission eingerichtet.