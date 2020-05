Der isländische Linksaußen Gudjon Valur Sigurdsson (Paris Saint-Germain, davor Rhein-Neckar Löwen) hat am Mittwoch seine beeindruckende Handball-Karriere beendet. „Es ist die Zeit gekommen, die alle Athleten eines Tages erreichen. Nach 25 Jahren im Aktivenbereich und 21 Jahren im Nationalteam habe ich mich entschieden aufzuhören“, erklärte der 40-Jährige. Der Dauerbrenner wurde Meister in fünf verschiedenen Ländern, zuletzt im Jahr 2017 beim zweiten Triumph der Löwen. Als Uwe Gensheimer zurückkehrte, verließ er die Löwen ein zweites Mal. Sigurdsson holte Silber mit Island 2008 bei Olympia in Peking. „Legende“, twitterte Silvio Heinevetter. „Stolz, dass ich dein Teamkamerad war“, meinte Nikola Karabatic von PSG.