Am Samstagabend gegen 19:30 Uhr hat ein Jugendlicher am Oggersheimer Bolzplatz Spaziergänger erschreckt. Wie die Polizei mitteilt, hatte der junge Mann eine Horrorclown-Maske auf dem Gesicht und eine nicht funktionierende Kettensäge in der Hand. Nach Eintreffen der Beamten sei der Jugendliche zu Fuß nach Hause geflüchtet, wo er dann schließlich kontrolliert werden konnte. Seine erschreckende Ausrüstung sei sichergestellt worden, berichtet die Polizei.