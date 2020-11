Wegen eines Grusel-Funds in einem saarländische Waldgebiet hat eine Spaziergängerin am Samstagabend die Polizei alarmiert. Die 22-Jährige hatte bei Braunshausen (Kreis St. Wendel) menschliche Fuß- und Unterschenkel-Knochen entdeckt. Beamten sahen sich die vermeintlichen Leichenteile dann genauer an – und gaben Entwarnung. Ergebnis ihrer Ermittlungen: Es handelte sich um Stücke eines Skelett-Modells aus Kunststoff. Ein Polizist zeigte hinterher trotzdem Verständnis dafür, dass sich die Spaziergängerin von dem Anblick so erschrecken ließ: „Die Teile liegen jetzt bei uns in der Inspektion auf der Fensterbank. Sie sehen schon sehr echt aus ...“