Belgien, Rumänien und die Slowakei sind ins Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft eingezogen. Den vom ehemaligen Bundesliga-Coach Domenico Tedesco trainierten Belgiern reichte nach erneut schwacher Leistung am Mittwoch in Stuttgart ein 0:0 gegen die Ukraine. Rumänien und der Slowakei genügte im direkten Duell in Frankfurt ebenfalls ein 1:1 (1:1). Die Ukrainer sind als Letzter der Gruppe E dagegen vorzeitig ausgeschieden.

Der frühere Bundesliga-Profi Ondrej Duda (24. Minute) hatte die Slowaken in Führung gebracht. Razvan Marin (37.) gelang per Foulelfmeter der Ausgleich für Rumänien. Als überraschender Gruppensieger treffen die Rumänen im Achtelfinale nun auf Slowenien oder die Niederlande. Auf die zweitplatzierten Belgier wartet die extrem schwere Aufgabe gegen Mitfavorit Frankreich. Auch die Slowakei wird es nicht leicht haben: Sie trifft in der K.o.-Runde auf Spanien oder England.