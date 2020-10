Mit Pfefferspray haben fünf Personen am frühen Samstagmorgen nach Polizeiangaben einen 18-Jährigen in Ellerstadt überfallen. Wie die Polizei mitteilt, hatte die Gruppe den jungen Mann gegen 1.10 Uhr an der Straßenbahn-Haltestelle Ellerstadt-Ost unvermittelt angegriffen. Die Täter entwendeten aus der Tasche des Opfers eine Spielkonsole sowie Bargeld und flüchteten danach mit einem weißen Auto, womöglich der Marke Opel. Der 18-Jährige wurde durch den Angriff leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Telefon 06322/963-0 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.