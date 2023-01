Wer fristgerecht seine Grundsteuererklärung beim Finanzamt einreichen will, der hat nicht mehr all zu viel Zeit. Am 31. Januar endet die Frist, zu der Immobilieneigentümer in Rheinland-Pfalz ihre Unterlagen bei den Finanzämtern abgeben müssen. Bisher haben jedoch erst rund die Hälfte aller Eigentümer von Immobilien in Rheinland-Pfalz ihre Erklärung zur Grundsteuer abgegeben. Das ergab eine Anfrage an das zuständige Landesamt für Steuern. Was all jenen droht, die bis zum Ende des Monats ihre Grundsteuererklärung nicht abgegeben haben, lesen Sie hier. Ebenso, warum Experten dennoch zur Gelassenheit raten.