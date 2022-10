Immobilieneigentümer in Rheinland-Pfalz haben deutlich mehr Zeit, ihre Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwerts beim Finanzamt abzugeben. Bisher endete die Frist hierfür am 31. Oktober. Wer bis dahin jedoch gegenüber dem Fiskus keine Angaben machen konnte, dem wird dafür ein mehrmonatiger Aufschub gewährt. Wie das Landesamt für Steuern am Freitag in Koblenz mitteilte, sei vorgesehen, dass an säumige Eigentümer zunächst Erinnerungsschreiben versandt würden. Diese Briefe würden „voraussichtlich nicht vor Ende Februar 2023 ergehen“, so das Landesamt. De facto verlängert sich damit die Abgabefrist der Feststellungserklärung um mindestens vier Monate – oder sogar um noch mehr, weil in den Erinnerungsschreiben die Finanzbehörden einen neuen Abgabetermin nennen müssen. In Baden-Württemberg wird es ähnlich gehandhabt.

Neue Bescheide ab Mitte Oktober

Zugleich werden laut Landesamt die ersten Bescheide über den sogenannten Grundsteuerwert und den Grundsteuermessbetrag, die auf der Grundlage des neuen Bewertungsrechts erstellt werden, frühestens ab Mitte Oktober 2022 verschickt. Adressaten sind die Eigentümer von unbebauten und bebauten Grundstücken, also von Wohnhäusern, Eigentumswohnungen und Geschäftsgrundstücken – sofern sie ihre Angaben fristgerecht ans Finanzamt übermittelt haben. Bescheide im Bereich der Land- und Forstwirtschaft ergehen zu einem späteren Zeitpunkt, so das Landesamt.

Die Bescheide der Finanzverwaltung enthalten noch keine Zahlungsaufforderung. Der gemäß Grundsteuermessbescheid berechnete Grundsteuermessbetrag wird von der Kommune mit dem jeweils geltenden Hebesatz multipliziert, um die zu zahlende Grundsteuer festzusetzen. Die Städte und Gemeinden, denen das Aufkommen an Grundsteuer zusteht, versenden in der Folgezeit die Grundsteuerbescheide samt Zahlungsaufforderung. Die Grundsteuer nach neuem Recht sei laut Landesamt ab dem Jahr 2025 zu zahlen. Insgesamt müssten in Rheinland-Pfalz rund 2,5 Millionen Grundstücke neu bewertet werden.

