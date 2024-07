Weil 28 Schüler und eine Lehrkraft am Donnerstag krank gemeldet waren, war die Grundschule in Kerzenheim ( Donnersbergkreis) am Freitag vorsorglich geschlossen. Der Verdacht: Salmonellen. Das Gesundheitsamt des Donnersbergkreises hat nun gemeldet, dass sich bislang nur in zwei Fällen eine Salmonellen-Enteritis bestätigt hat, in drei weiteren Fällen bestehe zumindest der Verdacht auf diese bakterielle Erkrankung.

