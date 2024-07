Salmonellen-Alarm in Kerzenheim: In der Grundschule der Ortsgemeinde haben sich – Stand Donnerstagabend – 28 Kinder eine Salmonellenvergiftung zugezogen. Die Grundschule bleibt daher am Freitag geschlossen. Derzeit forscht das Gesundheitsamt des Donnersbergkreises nach der genauen Ursache.

Was ausgeschlossen wird, wie gefährlich Salmonellen sind und wie es weitergeht, erklären wir in einem „Fragen und Antworten“-Artikel.