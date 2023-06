Die Nachmittagsbetreuung an den Landauer Grundschulen soll sich an der Lebenswelt der Eltern orientieren, nicht umgekehrt. Dieser Ansicht sind Familien in der Stadt, die Verbesserungsbedarf sehen. Vernetzt haben sie sich bereits, nun möchten sie ihren Forderungen Ausdruck verleihen. Mehr zum Thema lesen Sie hier.