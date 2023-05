In Berlin-Neukölln ist eine Grundschülerin bei einer Attacke auf einem Schulgelände lebensgefährlich verletzt worden. Ein zweites Mädchen sei ebenfalls verletzt worden, teilte die Berliner Polizei am Mittwoch mit. In der Nähe des Schulgeländes konnte demnach ein Tatverdächtiger festgenommen werden.

Der Verdächtige hatte nach Angaben der Senatsverwaltung für Bildung keine Komplizen. „Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass es sich um einen Einzeltäter handelt“, sagte eine Sprecherin von Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) am Mittwochabend nach einem Besuch am Tatort. Es werde nicht von einer politisch oder religiös motivierten Tat ausgegangen.

Die beiden Kinder sind den Angaben zufolge sieben und acht Jahre alt, beide kamen ins Krankenhaus. Die Hintergründe der Attacke waren einer Polizeisprecherin zufolge noch völlig unbekannt. Die Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei hatte nach der Attacke an einer Schule in Berlin-Neukölln das gesamte Gebäude durchsucht. „Die Schule wurde von unseren Kolleg. durchsucht und alle anderen SchülerInnen wurden den Eltern übergeben“, schrieb die Polizei am Mittwochabend bei Twitter. Demnach wurde ein Messer sichergestellt.