In der Nähe der Rödersheimer Grundschule Am Neuberg ist am Dienstag, 14. März, kurz nach 19 Uhr ein Grundschüler von zwei jungen Männern angesprochen und aufgefordert worden, mit ihnen mitzugehen und ihr Auto zu steigen. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen ermittelt in dem Fall.

Wie die Polizei berichtet, haben sich zwei Spaziergänger der Szene genähert, woraufhin die zwei Männer in ihr Auto gestiegen und davongefahren seien. Eine Personenbeschreibung gibt es nicht. Bei dem Pkw soll es sich möglicherweise um einen roten BMW gehandelt haben. Wie bedrohlich der Vorfall war, ist laut Polizei zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. „Dennoch nehmen wir solche Vorfälle sehr ernst“, sagt der Leiter der Schifferstadter Polizeiinspektion (PI), Kai Giertzsch. Eine Konsequenz sei, dass in den kommenden Tagen eine Streife Rödersheim-Gronau vermehrt anfahren werde und gegebenenfalls Fahrzeuge kontrolliere.

Zudem haben die Beamten der Jugendverkehrsschule Kontakt mit der Schulleitung aufgenommen, um über diese die Eltern der Kinder zu informieren. Das sei auch wichtig, um Gerüchten vorzubeugen, erläutert Kai Giertzsch. Etwa acht bis zehn solcher Fälle von Kinderansprechern gebe es pro Jahr im Zuständigkeitsgebiet der PI Schifferstadt. Der PI-Leiter rät den Eltern, ihre Kinder zu sensibilisieren, Fremden gegenüber zurückhaltend zu sein.