Bald mehr Strecken für Mountainbiker im Pfälzerwald?

Sobald die Temperaturen steigen, wird es im Pfälzerwald wieder voller. Damit verschärfen sich auch alte Probleme. Seit Jahren kritisieren Radfahrer fehlende Angebote in der Vorderpfalz – bislang vergeblich. Nun scheint sich etwas zu bewegen. Zum Artikel

BASF: Alarmplan Erdgas fürs Stammwerk

Sollte es zu einem Lieferstopp aus Russland kommen, könnte die BASF in ihrem Stammwerk Ludwigshafen einen „Sonderalarmplan Erdgas“ auslösen. Zum Artikel

Mittagessen der Grundschulkinder gestohlen

Gut 40 Kilogramm Tiefkühlkost wurden bei einem Einbruch in die Grundschule Mackenbach gestohlen. Es war das Essen für die Kinder in der Nachmittagsbetreuung, das für die nächsten zwei Wochen hätte reichen sollen. Zum Artikel

Volksverhetzung mit „Hitler-Apfelstrudel“: Wirt verurteilt

Das Amtsgericht in Trier hat einen ehemaligen Gastwirt wegen Volksverhetzung durch die Werbung für einen „Hitler Apfelstrudel“ verurteilt. Zum Artikel

Putin: Gas-Zahlungen nur über russische Konten

Kremlchef Wladimir Putin ordnet mit Wirkung zum 1. April an, dass westliche Staaten Konten bei der Gazprombank eröffnen müssen, um weiter russisches Gas zu erhalten. Andernfalls würden die Lieferungen für die „unfreundlichen“ Länder eingestellt, sagt Putin im russischen Staatsfernsehen. Zum Liveblog

Neue Attraktionen kommen: Holiday Park öffnet am Sonntag

Der Holiday Park in Haßloch startet am Sonntag in die Sommersaison. Betreiber Plopsa plant, bis 2025 rund 65 Millionen zu investieren: Vor den Investitionen in ein Hotel, einen Wasserpark und den „Tomorrowland“-Bereich soll bereits 2023 ein neuer Bereich entstehen. Zum Artikel

Beschimpft, vereinsamt, gestresst: Drei Menschen berichten über ihr Leben in der Pandemie

Nach zwei Jahren Pandemie fallen bald viele Einschränkungen weg, die das Leben von uns allen bestimmt haben. Menschen aus Neustadt und der Region erzählen davon, wie sie privat und im Beruf mit Corona konfrontiert wurden. Mit dabei ist auch ein Teamleiter des kommunalen Vollzugsdiensts, der sowohl gesellschaftliche Solidarität als auch persönliche Attacken erlebt hat. Zum Artikel

Verdächtige aus Mainz nach Giftanschlag an TU Darmstadt gefasst

Mehr als sieben Monate nach einem Giftanschlag an der Technischen Universität (TU) Darmstadt mit sieben Verletzten haben die Ermittler eine Verdächtige gefasst. Gegen die 32-Jährige aus Mainz bestehe der Verdacht des versuchten Mordes, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Darmstadt am Donnerstag mit. Zum Artikel

Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Gil Ofarim

Die Staatsanwaltschaft Leipzig hat Anklage gegen den Musiker Gil Ofarim erhoben. Der 39-Jährige soll sich wegen falscher Verdächtigung und Verleumdung verantworten. Zum Artikel